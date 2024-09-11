Bilecik’in Osmaneli ilçesinde hayata geçmeye hazırlanan 3 proje için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya, Osmanelispor lokali, yükleme rampası ve soğuk hava deposunda devam eden çalışmaları inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Torun yaptığı açıklamada, “Hayata geçmeye hazırlanan 3 projemiz yoğun bir çalışma temposu ile devam ediyor. Osmaneli için durmadan çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.