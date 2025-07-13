GE çalışmalarıyla ilçenin bereketli topraklarında yetişen karpuzlar katma değerli ürünlere dönüştürülüyor.

Osmaneli Belediyesi, Ayva Lokum ve Yöresel Ürün Üretim Merkezi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında karpuz lokumu ve karpuz pekmezi üretimi için hazırlıklar hızla sürüyor. Doğal ve katkısız içerikleriyle dikkat çeken bu yeni ürünlerin kısa süre içinde raflardaki yerini alması bekleniyor. Belediye yetkilileri, yürütülen projeyle hem yerel üreticilerin destekleneceğini hem de Osmaneli’nin zengin lezzet yelpazesine yeni tatlar ekleneceğini belirtiyor. Osmaneli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "İlçemizin verimli topraklarında yetişen karpuzları işleyerek bölge ekonomisine katkı sağlamayı ve yöresel ürün çeşitliliğimizi artırmayı amaçlıyoruz. Doğal ve yerel üretime önem vererek karpuz lokumu ve karpuz pekmezi gibi özel tatları halkımızla buluşturmaya hazırlanıyoruz" denildi.