Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Ata Posteri dağıtacak.BURSA (İGFA) -Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın en güzel şekilde kutlanması için hazırlıklara devam ediyor. Bayramın dolu dolu geçmesi adına kültür-sanat, müzik ve eğlence dolu bir program hazırlayan Osmangazi Belediyesi, kutlamaları daha coşkulu bir hale getirmek adına vatandaşlara Ata Posteri dağıtacak. Vatandaşlar, 23 Ekim Çarşamba, 24 Ekim Perşembe ve 25 Ekim Cuma günleri saat 08.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında Osmangazi Belediyesi merkez binası önünde kurulacak olan standartlardan dağıtılacak olan Ata Posterlerini ücretsiz olarak alabilecek.

Kaynak: igf