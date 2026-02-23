Yenilikçi fikirleri olan bireyleri desteklemek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Girişimci Kafası Söyleşisi'nin en genç konuğu, 18 yaşındaki Team Yorokobi Kurucusu Emir Taha Çelik oldu. Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde moderatörlüğünü Mürvet Özçelik'in üstlendiği programda hikayesini paylaşan Çelik, henüz başında olduğu bu yolda kat ettiği mesafeye ve deneyimlerine ilişkin katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.



Güçlü bir ekip vurgusu

Bursa'nın farklı noktalarında birçok ‘cosplay' etkinliği düzenleyen Emir Taha Çelik, ekip arkadaşları ile birlikte insanların eğlence dolu ve renkli anlar sunabilme amacıyla yoğun uğraş verdiklerine işaret etti. Bir yandan konservatuvar dersleri alan, diğer yandan da Team Yorokobi'nin geniş kitlelere ulaşmasında önemli rol üstlenen Çelik, "Güçlü bir ekip ile birlikte bu işi sevdayla ve gönülle yaparak, arkadaşlarımla birlikte olabildiğince uygun, hızlı bir şekilde ilerleyebiliyoruz" diye konuştu.



İlk etkinliğini 16 yaşında yaptı

‘Cosplay' tanımını yapan ve etkinliklere ilişkin de bilgiler veren Çelik, "Cosplay etkinlikleri, insanların sevdiği serilerdeki, filmlerdeki, çizgi romanlardaki karakterlerin kostümlerini dilerlerse kendi elleriyle hazırladıkları, dilerlerse satın aldıkları ve bu kostümleri giyerek karakterlerine büründükleri etkinliklerdir. İlk kez 2022 yılında Bursa'daki bir ‘cosplay' etkinliğine katılmıştım, çok hoşuma gitmişti. O günden sonra hem kendim kostüm yapmaya, hem de 2024 yılında ilk ‘cosplay' etkinliğimi yapmaya başlayarak, insanlara olabildikçe bütçe dostu etkinlikler ulaştırmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra Çelik, gelen soru üzerine kendisini dinlemeye gelen katılımcılara ise, "Aslında korkulacak hiçbir şey yok, önemli olan ilk adımı atabilmek, sonrasında bunu rahatlıkla yapıyorsunuz. Güvenebileceğiniz arkadaşlar bulun, bu iş için gönüllü olabilecek insanlar çok önemli" yanıtını verdi.

Programın sonunda moderatör Mürvet Özçelik tarafından Emir Taha Çelik'e hediye takdim edildi.