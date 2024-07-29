KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

OSMANGAZİ BELEDİYESİ

Osmangazi Belediyesi sınırları içerisinde 44 mahallede bordür, tretuvar ve istinat duvarı yapım bakım ve onarım inşaatı yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/946052

1-İdarenin a) Adı : OSMANGAZİ BELEDİYESİ b) Adresi : S.Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulv. 10 16050 OSMANGAZİ/BURSA c) Telefon ve faks numarası : 2244441601 - 2242707033 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Osmangazi Belediyesi sınırları içerisinde 44 mahallede bordür, tretuvar ve istinat duvarı yapım bakım ve onarım inşaatı yapılması b) Niteliği, türü ve miktarı : 44 mahallede bordür tretuvar ve istinat duvarı yapım işi (Serbest Kazı 4500 m.küp, Kırmataş temin edilerek, makine ile serme sulama ve sıkıştırma yapılması 4500 m.küp, C16/20 basınçlı hazır beton dökülmesi 1250 m.küp, C 30/37 hazır beton dökülmesi 400 m.küp, 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat 750 mküp, 8 cm yüksekliğinde beton parke taşı 10000 m.kare, Her ebat ve boyutta beton bordür döşemesi 10000 metre vs.)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1- Çekirge mahallesi nazlı cadde 2- Çekirge Mahallesi 2. Ülkü Sokak Merdiven 3- Hamitler Mahallesi 3. Bayındır Sokak 4- Hamitler Mahallesi 1. Hatun Sokak 5- Yunuseli Mahallesi 802. Sokak 6- Dikkaldırım Mahallesi 3. Haliç Sokak 7- Geçit Mahallesi 1. Begonya Sokak 8- Çekirge Mahallesi 5. Mutlu Sokak 9- Dikkaldırım Mahallesi Balıkpınar Sokak 10- İstiklal Mahallesi Şirin Caddesi 11- Hüdavendigar mahallesi Emine Hatun Caddesi 12- İstiklal Mahallesi Pars Sokak 13- Yunuseli Mahllesi 3. Yeşim Sokak 14- Yunuseli Hacı Naciye Kanalıcı Ortaokul Çevresi 15- Yenibağlar Yakut Sokak ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 260 (İkiYüzAltmış) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.08.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İhale Komisyon Toplantı Odası (Alemdar Mah. 2. Sevimli Sok. No: 4 Osmangazi Belediye Şantiyesi Osmangazi/BURSA)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (A V) Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

Mimarlık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları 16. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması ( TP 50 PUAN ) “Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = Ptam - Pfark ile hesaplanacaktır. Bu formülde; Pfark = |RD - TF| x Ptam / RDformülü Bu formülde; TP: İsteklinin teklif puanını, RD: Referans değeri,( İstekliler arasındaki geçerli en düşük teklif tutarı Referans Değeri olarak kabul edilecektir.) TF: İsteklinin teklif fiyatını, Ptam: Referans değere verilen tam puanı, Pfark: Referans değer ile teklif fiyatı arasındaki farkın mutlak değeri esas alınarak hesaplanan puanı, ifade eder. A.2. Kalite Nitelik Puanlaması (KNP 50 puan) “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri/İş grupları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. S.NO İŞ KAL. NO/İŞ GR. MİN.TEK. ORANI% MAKS.TEK. ORANI% PUAN 1 15.435.1005 18 27 12 2 15.150.1003 11 17 7 3 15.435.1204/A 9 15 6 4 15.125.1008 6 10 4 5 15.210.1002 3 6 3 6 15.120.1001-B 3 6 3 7 15.150.1006 3 6 2 8 ÖZEL-DUBA-K 3 5 2 9 15.550.1202/A 2 5 2 10 Özel-Sev 2 4 2 11 ÖZEL-DUBA-S 2 4 2 12 15.180.1003 2 4 2 13 43.675.1024 1 3 1 14 İş Grubu 1 3 5 2 TOPLAM: 50 Puan İŞ KALEMLERİ: 15.435.1005, 15.150.1003, 15.435.1204/A, 15.125.1008, 15.210.1002, 15.120.1001-B, 15.150.1006, ÖZEL-DUBA-K, 15.550.1202/A, Özel-Sev, ÖZEL-DUBA-S, 15.180.1003, 43.675.1024 İş Grubu 1: 15.555.1003/A, 43.650.1004, KGM/18.189, 15.160.1003/B, KGM/18.190, 15.160.1001 A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dâhil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.3. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/İş grupları için puan alamayacaklardır. A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/İş grupları için verilen puanların toplamıdır. A.4. Toplam Puan Toplam puan, teklif fiyatı puanı ile kalite nitelik puanı ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. TTP= TP+KNP A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF=(ETF X 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.