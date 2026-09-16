Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6 bin 703,69 TL’den alınırken 6 bin 780,89 TL’den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 128,39 TL, satış fiyatı ise 6 bin 340,68 TL olarak kaydedildi.

14 ayar altın 3 bin 682,55 TL alış, 4 bin 898,34 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 967 TL, satış fiyatı 11 bin 62 TL seviyesinde bulunuyor. Eski çeyrek altın ise 10 bin 762 TL’den alınırken 10 bin 866 TL’den satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 21 bin 941 TL, satış fiyatı 22 bin 117 TL oldu. Tam altın ise 43 bin 788 TL’den alınırken 44 bin 91 TL’den satışa sunuluyor.