Zorlu ekonomik şartlara rağmen başarılı bir bütçe performansı sergilediklerini belirten Başkan Aydın, yeni yılda daha iyi hizmet hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Osmangazi’ye her geçen gün daha iyi hizmet verebilme anlayışıyla özveriyle çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Yapılan çalışmalar ve yürütülen projelere ilişkin bilgilerin aktarıldığı toplantıda Başkan Aydın, 2026 yılına dair planlamalar hakkında istişareler gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "2025’in son günlerinde müdürlerimizle, yönetim kadromuzla 2025 yılını değerlendirdik. 2026 yılında da hedeflerimizi ve ne yapmak istediğimizi masaya yatırdık. Öncelikle bütün yönetim kadromuza, müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Zor bir yılda, ekonomik şartların, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir yılda gayet başarılı bir bütçe performansı göstererek hedeflerimizi tutturdular. 2026 yılında tabii ki daha iyisini bekliyoruz. Bu konuda da görüş alışverişinde bulunduk. Şimdiden müdürlerimizin, yönetim kadromuzun ve 3 bine yakın personelimizin de yeni yılını kutluyorum. 2026 hepimiz için sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirsin diyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN