

Sağlık Bakanlığı tarafından, Güney Marmara illerinin acil sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, işleyişte yaşanan aksaklıkların tespiti ve çözümlenmesi amacıyla düzenlenen toplantıya Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova illerini sağlık müdürleri, bölgede bulunan kamu, üniversite ve özel hastanelerin yöneticileri ile acil sağlık hizmetleri sorumluları katıldı.

Acil yardım ambulansları, sağlık tesisleri ve iller arası vaka sevkleri ile koordinasyonun ele alındığı toplantıda bölgenin nitelikli sağlık hizmetleri sunumu ayrıntılı şekilde ele alınarak katılımcılar arasında ele alındı.

Kaynak: İHA