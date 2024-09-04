Osmangazi Gençlik Merkezi, çevresindeki peyzaj ve çevre düzenlemesi eksiklikleri bölgenin cazibesini kaybetmesine yol açıyor. Şehrin önemli spor tesislerine komşu olan bu merkez, gençlerin ve çocukların çeşitli kurs ve aktivitelere katılabileceği bir alan sunarken, dış çevresinin bakım eksikliği ile dikkat çekiyor.Merkezin yakın çevresinde yer alan TOHM Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu ve Jimnastik Salonu, Olimpik Atletizm Stadyumu ve futbol sahaları gibi tesisler bölgeyi spor merkezi haline getirirken, Osmangazi Gençlik Merkezi'nin peyzaj düzenlemeleri konusunda geri planda kalması, bölge sakinleri ve merkezin kullanıcıları tarafından eksiklik olarak görülüyor.

Alınan bilgilere göre, bölgedeki peyzaj düzenlemeleri için başvurular yapıldı, ancak süreç ihale aşaması ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasını bekleniyor. Bu gecikme, merkezin çevresindeki görsel ve fiziksel cazibenin artmasını geciktirirken, bölgeye olan ilgiyi de azaltıyor.

Öte yandan, çevrede yapılması planlanan yenilikler arasında bir güreş salonu inşaatı da yer alıyor. Bu yeni tesisin, gençlik merkezinin sportif altyapısını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Merkezin iç mekânlarında ise gençlere ve çocuklara yönelik pek çok kurs ve aktivite sunulmaya devam ediliyor. Dış çevredeki eksiklikler giderildiğinde merkezin tam potansiyelini açığa çıkarması bekleniyor.