

Osmangazi Belediyesi, çocuklara erken yaşta güvenlik bilinci kazandırmak ve onları çevrelerine karşı daha duyarlı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla ‘İş Güvenliği Farkındalık Eğitimi’ düzenledi. Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde gerçekleşen programın ilk aşamasında uzmanlar, iş güvenliğinin önemine değindi. Eğitimi büyük dikkatle takip eden minikler, daha sonra koruyucu kask, yelek, gözlük gibi donanımları uygulamalı olarak deneyimledi. Bunun yanı sıra iş güvenliği tabelalarından oluşan sek sek oyunu ile çocuklar, hem doyasıya eğlendi hem de öğrendiklerini pekiştirdi.

‘Ağaç yaşken eğilir’ mottosundan yola çıkarak iş güvenliği bilincini erken yaşta vermeyi hedeflediklerini söyleyen İş Güvenliği Uzmanı Banu Erel, "Normalde biz bu eğitimleri iş yerlerinde, yetişkinlere ve çalışanlara yönelik veriyoruz. Fakat çağımızın gereklilikleri doğrultusunda, çocuklarımızın da bu bilinci küçük yaşta edinip hayatlarının ilerleyen dönemlerinde uygulayabilmeleri için çalışıyoruz. Hedefimiz, çocukların burada öğrendiklerini sadece kendilerinde bırakmamaları; ailelerine, okullarında arkadaşlarına anlatmaları. Aynı zamanda evde ve trafikte uygulamaları. Böylece güvenli bir yaşam sürdürebilmeleri adına kalıcı bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Şu anda bu çalışmayı Osmangazi Belediyesi’ne bağlı tüm kreşlerde başlattık. Çocuklarımıza faydalı olmak bizler için çok kıymetli" dedi.

Muhabir: Mehmet Sevinç