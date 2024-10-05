Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, düzenlediği Balkan Rüzgarı konseri ile bölgedeki vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşattı. Ziraat Parkı'nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, Balkanların en sevilen şarkıları hep bir ağızdan seslendirildi.

Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası'nın çaldığı parçalara, Hatice Çiçek, Saynur Eren Süleymanoğlu ve Menteşeli Cengiz gibi sanatçılar vokalleriyle eşlik etti. Katılımcılar, şarkılara coşkuyla eşlik ederken, Osmangazi Halk Dansları Topluluğu da dans gösterileriyle geceye renk kattı.

Osmangazili yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Gecenin sonunda, Başkan Yardımcısı Esendemir, orkestra üyelerine ve sahne alan sanatçılara çiçek takdim etti.