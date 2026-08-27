30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Ataşehir'de; resmi tören, Zafer TIR'ı, bando ile DJ gösterisi ve konserlerle kutlanacak.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki Türk ordusunun, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni zaferle sonuçlandırdığı 30 Ağustos'un 104. yıl dönümü, Ataşehir'de düzenlenecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak.

Ataşehir'deki Zafer Bayramı programı, sabah saatlerinde Barbaros Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek resmi törenle başlayacak. Tören için katılımcılar saat 08.30'da alanda yerini alacak, Atatürk Anıtı'na çelenkler saat 09.00'da sunulacak.

Resmi törenin ardından Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zafer TIR'ı, 30 Ağustos'a özel olarak süslenmiş haliyle ilçenin mahallelerini dolaşacak. Saat 11.00 ile 21.00 arasında Ataşehir'de tur atacak Zafer TIR'ı, bayram coşkusunu ilçenin dört bir yanına taşıyacak.

Zafer Bayramı kutlamalarının akşam programı ise Atatürk Mahallesi Amfili Park'ta gerçekleştirilecek. Saat 19.00'da Bando Gösterisi ve DJ Performansı ile başlayacak etkinlikler, Ataşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın saat 20.30'daki konseriyle devam edecek.

Kutlamaların finalinde ise saat 21.30'da Kurtalan Ekspres sahne alacak.

Amfili Park'a ulaşım için Ataşehir'deki mahalle muhtarlıklarının önünden saat 18.30'da servisler hareket edecek.