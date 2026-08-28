Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Konserleri, Mustafa Özden konseriyle renkli görüntülere sahne oldu. Amfi Tiyatro'yu dolduran yüzlerce Kestelli, sevilen sanatçının türkülerine hep bir ağızdan eşlik ederken, halaylarla yükselen coşku gece boyunca devam etti.

Kestel Belediyesi'nin yaz akşamlarını kültür, sanat ve müzikle buluşturduğu Açık Hava Konserleri tüm coşkusuyla devam ediyor. Programın ikinci akşamında sevilen sanatçı Mustafa Özden, Kestel Amfi Tiyatro'da sahne aldı. Konser öncesinde Amfi Tiyatro'yu dolduran vatandaşlar, Mustafa Özden'in sahneye çıkmasıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı. Birbirinden sevilen eserlerini seslendiren Özden'e Kestelliler hep bir ağızdan eşlik etti. Hareketli türkülerle birlikte coşkunun giderek yükseldiği gecede, Amfi Tiyatro uzun halaylara sahne oldu.

Çocuklardan gençlere, ailelerden büyüklerine kadar her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konserde, Mustafa Özden'in seslendirdiği eserlere hep bir ağızdan eşlik edildi. Hareketli türkülerle birlikte Amfi Tiyatro'da uzun halaylar kurulurken, gece boyunca renkli ve coşkulu görüntüler yaşandı.

Programa katılan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, konser sonunda sahneye çıkarak sanatçı Mustafa Özden'e çiçek takdim etti. Özden'e Kestellilere yaşattığı güzel gece dolayısıyla teşekkür eden Başkan Erol, Kestel Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Erol, 'Bu Yaz Kestel'de Müziğin Sesi De Gençliğin Enerjisi De Hiç Eksilmeyecek'

Gecede hemşehrilerine seslenen Başkan Erol, 'Kestel'imizde yaz akşamlarını kültürle, sanatla ve müzikle buluşturmaktan ve sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkülerimizin, ezgilerimizin ve kültürümüzün zenginliğini Kestel'imizin güzel yaz akşamlarında hep birlikte yaşayacağız. Bu yaz Kestel'de müziğin sesi de gençliğin enerjisi de hiç eksilmeyecek' dedi.

Kestel'de Zafer Coşkusu: Mela Bedel Sahne Alacak

Kestel Belediyesi Açık Hava Konserleri, 28 Ağustos'ta Sezai Seçen ve Grup Fola, 29 Ağustos'ta ise Grup Kucaklaşma ve Grup İmece ile devam edecek.

Kültür ve sanat buluşmalarının ardından Kestel'de coşku, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde Eğitim Caddesi'ne taşınacak. DJ Uğur Başaran'ın performansının ardından Mela Bedel'in sahne alacağı gecede Kestelliler, Büyük Zafer'in yıl dönümünü hep birlikte kutlayacak.