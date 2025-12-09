Eserleri 176 dile çevrilerek halkını dünyaya tanıtan ünlü Kırgız yazar, gazeteci, diplomat ve devlet adamı Cengiz Aytmatov’un hayatı ile eserleri, Osmangazi Belediyesi’nin Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği’yle ortaklaşa düzenleyeceği sergi, panel ve kolektif okuma etkinlikleriyle 9 gün boyunca Bursalılarla buluşacak. ‘Cengiz Aytmatov Günleri’, 13 Aralık 2025 tarihinde Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde düzenlenecek ‘Sanatlararası Cengiz Aytmatov Sergisi’ ile başlayacak. Cengiz Aytmatov’un Cemile, Toprak Ana, Gün Olur, Asra Bedel, Elveda Gülsarı ve Beyaz Gemi romanlarının incelenerek rölyef, ipek koza, yağlı boya ve çini gibi el sanatlarıyla hazırlanan birbirinden özel eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sanatlararası Cengiz Aytmatov Sergisi’nin açılışının ardından aynı gün saat 14:00’de Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde Prof. Dr. Orhan Söylemez, Doç. Dr. Serap Aslan Cobutoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Yılmaz Balkan’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Cengiz Aytmatov Edebiyatında Ütopyacı Arayış ve Umudun Estetiği’, ‘Aytmatov ile Yüz Yüze’ ve ‘Aytmatov’u Anlamak ve Anlatmak’ konulu panel düzenlenecek. ‘Cengiz Aytmatov Günleri’ kapsamında 20 Aralık 2025 saat 13:00’de ise Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde Kolektif Okuma etkinliği gerçekleştirilecek. Öğretim Görevlisi Ayşe Energin moderatörlüğünde düzenlenecek etkinlikte Cengiz Aytmatov’un Elveda Gülsarı eseri katılımcılarla birlikte hep beraber okunarak analiz edilecek.