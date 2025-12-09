İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul başta olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

“Showbahis.com” adlı yasa dışı bahis platformu üzerinden faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Başsavcılık açıklamasına göre, MASAK analizleri sonucunda şüphelilerin söz konusu platform aracılığıyla yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. İncelemelerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 TL tutarında işlem hareketi bulunduğu belirlendi.

Yapılan tespitlerde, örgüt yapısında bir lider, üç yönetici ve yöneticilerin talimatlarıyla hareket eden 18 örgüt üyesinin bulunduğu; bu kişilerin operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü ifade edildi. İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da toplam 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında aramalar yapıldı, el koyma işlemleri uygulandı.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıkların aklanmasını önlemek amacıyla, mahkeme kararıyla şüphelilere ait 11 araç ve 3 taşınmaz mala el konuldu. Ayrıca 1’i tüzel kişi olmak üzere toplam 265 banka hesabı için tedbir kararı verildi.