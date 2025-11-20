Çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak için yoğun çaba gösteren Osmangazi Belediyesi, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) işbirliği ile Renkli Pankartlar Atölyesi gerçekleştirdi. Panaroma 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde 70 çocuğun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar hem haklarını öğrendi, hem de haklarını pankartlara işleyerek eğlenceli anlar yaşadı. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel olarak hazırlanan vinillere de rengarenk el izlerini bırakan çocuklar; eşitlik hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, oyun ve eğlence hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, şiddetten korunma hakkı gibi pek çok haklarına ilişkin bilgi sahibi oldu.

Etkinliğin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Bursa Eğitim Koordinatörü Gizem Ak Çiçek, "Bugün burada Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği çocuk hakları ile ilgili bir etkinlik hazırladık. Çocuklarımız geldi, haklarını öğrendiler, haklarının farkında oldular. Bizim de dernek olarak zaten amacımız çocukları korumak, çocukların haklarını öğretmek. Biz en sevdiğimiz, en mutlu olduğumuz yerdeyiz. Çocuk haklarını korumak sadece bir kurumun ya da bir derneğin görevi değil, hepimizin görevi. O yüzden çocuklara haklarını öğretiyoruz ki, daha güçlü bireyler olabilsinler. Bugün burada olmamıza sebep olan Osmangazi Belediyesi’ne de teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlikte Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği’nin hukuk koordinatörlerinden Av. Merve Yıldızlı, çocuk haklarından bahsederek, geniş çaplı bir bilgilendirmede bulundu. Av. Esin Durmuş Erkul ise çocuklara UCİM’i tanıtarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Etkinliğin sonunda eğlence ve bilgi dolu aktivitelerden dolayı duydukları mutluluğu paylaşan çocuklar, hazırlıkları vinil ve pankartlar eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.