Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen 'Güvenli Yaşam Atölyesi'nde çocuklar, eğlenceli ve uygulamalı etkinliklerle afetlere karşı bilinçlendirilerek muhtemel risklere karşı hazırlıklı hale getirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi birlikteliğiyle Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kent Konseyi Çınar Salon'da düzenlenen etkinlikte çocuklara, afet öncesi, afet anı ve sonrası için güvenli yaşam becerileri kazandırılması hedeflendi. AKOM yetkilileri tarafından çocuklara, afet nedir, afetlere karşı alınabilecek önlemler nelerdir, deprem nedir gibi soruların yanıtları verilirken, depreme hazırlık, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar eğitici ve uygulamalı çalışmalarla aktarıldı.

Atölye çalışmasının ardından çocuklar, AKOM yetkilileri eşliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek çalışma alanlarını yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında şehir kameralarıyla yapılan gözlemler ile hava durumu izleme ve analiz süreçleri hakkında bilgi edinen çocuklar yönelttikleri sorularla merak ettikleri konulara ilişkin ayrıntılı bilgi aldı.

Etkinliğin sonunda aileler, çocuklarının eğlenceli ve öğretici bir gün geçirdiğini belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.