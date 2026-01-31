Pendik'te denize iki ayrı noktadan atık su bırakıldığı iddia edilirken, bölgede yaşayan vatandaşlar koku ve çevre kirliliğinin son yıllarda ciddi şekilde arttığını belirterek yetkililerden acil çözüm istedi. Atık sular nedeniyle ortaya çıkan kirlilik havadan görüntülendi.

İstanbul Pendik'te denizde oluşan kirlilik ve kötü koku vatandaşların tepkisine neden oldu. İddiaya göre, ilçede iki ayrı noktadan denize atık su bırakıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından durumun çevre ve deniz canlıları açısından büyük tehdit oluşturduğu dile getirildi. Yaşanan kirlilik dron ile görüntülenirken, ortaya çıkan manzara ise adeta bir çevre felaketini gözler önüne serdi.

'Kirlilik rahatsız edici boyutlarda'

Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Hulusi Ketenci, bölgede ciddi bir çevre sorunu yaşandığını belirterek, 'Pendik'te iki ayrı noktadan denize atık bırakılmaktadır. Görüntülerde de görüldüğü gibi kirlilik rahatsız edici boyutlarda. Yaklaşık 25 yıldır burada yaşıyorum. Son 5-6 yıldır bu sorun ciddi şekilde arttı. Yoğun bir koku var. Giderlerden atık suların denize boşaltıldığını düşünüyoruz. Deniz çok kötü kokuyor. Deniz altındaki canlılara yazık, günah. Denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor' dedi. Çocuklardan Ahsen Yağız ise, 'Deniz kirliliği çok kötü. Deniz altındaki canlılara yazık. Deniz biraz kötü kokuyor. Denizlerimizi temiz tutmalıyız' şeklinde konuştu.

'Her yağmurdan sonra kirlilik ve koku fazlasıyla artıyor'

Bölgede yaşayan Uğur Yağız da kirliliğin özellikle yağış sonrası arttığını vurgulayarak, 'Her yağmurdan sonra kirlilik ve koku fazlasıyla artıyor. Yetkililerin buna çözüm bulması gerekiyor. Denizin dibi eskiden 3-4 metre derinliğe kadar görünüyordu. Şimdi yarım metre altını görmek bile mümkün değil' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, kirliliğin kaynağının tespit edilerek sorumlular hakkında işlem yapılmasını ve denizin eski temiz günlerine kavuşmasını istediklerini ifade etti.