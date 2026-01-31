Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Abdüssamed Kılıç, ilçe genelinde yürütülen kamu hizmetlerine yönelik itfaiye ve zabıta çalışmalarını inceledi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek İtfaiye Amiri Osman Bingül'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, yangınlara müdahale, arama-kurtarma faaliyetleri, afetlere hazırlık çalışmaları ve hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Kaymakam Kılıç, özveriyle görev yapan itfaiye personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakam Kılıç daha sonra Osmaneli Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Zabıta Müdürü İbrahim Daş'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Kılıç, görev başındaki zabıta personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, 'İlçemizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan itfaiye ve zabıta personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum' dedi.