Osmangazi Belediyesi, yaz tatili döneminde çocukları edebiyat ve sanatla buluşturmayı sürdürüyor. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen "Yaşar Kemal’in İzinde Doğa ve Geri Dönüşüm Atölyesi" 8-12 yaş arası çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Atölyeye katılan 24 çocuk, Yaşar Kemal’in eşitlik, adalet ve özgürlük temalarını işleyen "Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca" eserinden ilham alınarak hazırlanan sokak oyunlarını oynadı. Çocuklar, duyu bütünleme çalışmalarıyla eğlenceli anlar yaşarken, çocuk yogası ile denge ve koordinasyon egzersizleri yaptı. Drama etkinlikleri sırasında bilmecelerin cevaplarını bulup müzedeki eserlerle ilişkilendiren çocuklar, hem edebiyat hem de sanatı bir arada deneyimledi.

Müze gezisinin sonunda 3 boyutlu panoramaya ulaşan çocuklar, tarihin izlerini edebiyatla birleştirerek farklı bir bakış açısı kazandı. Yaşar Kemal’in izinde bir yolculuğa çıktıklarını ifade eden Drama Eğitmeni Gülşah Güler, "Bugün Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca’nın hikâyesinden yola çıkarak bir atölye planladık. Çocuklar drama oyunları oynadı ve canlandırmalar yaptı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni drama tekniğiyle gezdiler. Müzede gördükleri detayları burada canlandırdılar. Bu sayede iletişim becerilerini ve işbirliğini daha planda tutmuş oluyoruz. Aynı zamanda Yaşar Kemal’in doğa bilincini çocuklara aktarmış oluyoruz" dedi.