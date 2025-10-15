Belçika merkezli kişisel bakım devi Ontex, Türkiye pazarındaki faaliyetlerine resmen son verdi.

Şubat ayında çıkan haberlerde, şirketin Türkiye’deki varlıklarını devretme kararı aldığı ve bu kapsamda Türk şirketi Dilek ile anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Aradan geçen sekiz ayın ardından, bu devir işlemi ilgili resmi kurumlar tarafından onaylandı.

Dünya devinin Türkiye’deki birimi Ontex Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tek kontrolü, Murat Kılıç’ın yönettiği Dilek Şirketler Grubu’nun oldu.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Ontex’in markaları Dilek Grubu’na ait Dilek Gıda Üretim ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi tarafından devralındı. Satış işlemi, Ontex’in Türkiye’deki faaliyetlerini, ilgili ihracat operasyonlarını ve İstanbul’daki üretim tesisini kapsıyor.

Satın alarak girdiği Türkiye pazarından satışla çıktı

Çocuk ve yetişkin bezi markaları arasında yer alan Canbebe, Canlady ve Canped’in üreticisi Astel’i 2000 yılında satın alarak Türkiye pazarına adım atan Ontex’in serüveni yaklaşık 25 yılın ardından sona erdi.

1979’da kurulan ve 2023’te 2,3 milyar Euro ciroya ulaşan Ontex, Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Çin’den Amerika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren uluslararası bir kişisel bakım markası konumunda.

Şirket, 2010 yılında 1,2 milyar Euro bedelle Goldman Sachs Capital ile yatırım şirketi Texas Pacific Group’a devredilmişti.