Osmangazi Belediyesi, Kavaklı Mahallesi’nde yaşanan toprak kayması sebebiyle zarar gören riskli binaların yıkımında sona yaklaştı. Kamulaştırma çalışmaları tamamlanan bir bina daha belediye ekipleri tarafından yıkılırken bölge, hem güvenli hale geldi, hem de tarihi surların güzellikleri ortaya çıktı.

Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak’taki Uğur Apartmanı’nın bahçesinde 25 Mart 2021 tarihinde yaşanan toprak kayması sonucu, bölgedeki apartman ve iş merkezleri zarar gördü. Osmangazi Belediyesi, bölgede yapılan jeolojik-jeoteknik etüt çalışmalarının ardından can güvenliği için yaşamanın son derece tehlikeli olduğu tespit edilen 98 mesken, 141 iş yeri olmak üzere toplam 239 bağımsız bölümün kamulaştırılması için meclis kararı alarak çalışmaları başlattı. Yasal süreçleri tamamlanarak kamulaştırılan binaların yıkımları hızla devam ederken, Kazım Baykal Caddesi üzerindeki bir binanın daha yıkımı gerçekleşti. Bölgedeki 4 riskli bina da yasal süreçlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde yıkılacak.

Riskli bölgedeki binaların yıkılmasıyla Üftade Hazretlerinin Türbe ve Camisi’nin bulunduğu alandaki yüzlerce yıllık tarihi sur duvarları Osmangazi Belediyesi’nin çalışmasıyla gün yüzüne çıkmış oldu.

Kavaklı’daki kamulaştırma çalışmalarına yaklaşık 60 milyon TL kaynak ayırdıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “2 yıl önce yaşanan toprak kayması sonucunda bu bölge riskli alan ilan edilmişti. Olayın hemen ardından Osmangazi Belediyesi olarak bölgedeki riskli binalarda kamulaştırma çalışmalarına başladık. Kamulaştırma çalışmalarında sona geldik. Birkaç binanın daha yıkılmasıyla riskli binalar tamamen ortadan kalkmış olacak. Bu çalışmayla birlikte hem bölge güvenli hale gelmiş oldu, hem de tarihi surlar gün yüzüne çıktı” dedi.