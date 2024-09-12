Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’inci yıldönümünde ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar’ konseri düzenledi. Osmangazililerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, Atatürk’ün severek dinlediği Bursa, Selanik ve Balkan yörelerine ait eserler seslendirildi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın 2 yıl, 2ay, 2 gün süren Yunan işgalinden kurtuluşunun 102’inci yılında muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilen ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar’ konseri, Osmangazi Halk Dansları Topluluğu ve Tahtakıran Kılıç-Kalkan ekibinin, yaptığı gösteri ile başladı. Geçmiş dönem Gökdere Rotary Başkanı Mehmet Dal da, konser öncesinde Atatürk’ün hayatını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Gecenin devamında Şef Rüştü Şentürk yönetiminde sahneye çıkan Osmangazi Türk Sanat Müziği Korosu, Büyük Önder’in sevdiği şarkıları koro ve solo olarak seslendirdi.

Geceye katılan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Muslu Esendemir ve Tolga Kornoşor, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Uluslararası Rotary Bölge 2440 Federasyon Başkanı Mert Korur, geçmiş dönem Gökdere Rotary Başkanı Mehmet Dal, Gazeteci İbrahim Öge, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve üyeleri, belediye meclis üyeleriyle çok sayıda davetli, konseri büyük bir ilgiyle takip etti.

Osmangazililerin yoğun ilgi gösterdiği ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar’ konseri, yaklaşık iki saat sürdü. Büyük Önder Atatürk’ün sevdiği birbirinden güzel eserleri seslendiren Osmangazi Türk Sanat Müziği Korosu, konsere Rumeli yöresine ait ‘Çıkayım Gideyim Urumeli’ne’ türküsü ile başladı. Daha sonra ‘Keklik Dağlarda Şağılar’, ‘Batan Gün Kana Benziyor’, ‘Bülbülüm Altın Kafeste’, ‘Drama Köprüsü’, ‘Çalın Davulları’, ‘Eklemedir Koca Konak’, ‘Penceremin Perdesi’ ve ‘Vardar Ovası’ gibi Bursa, Selanik ve Balkan yörelerine ait eserleri seslendiren Osmangazi Türk Sanat Müziği Korosu, Osmangazililere müzik ziyafeti sundu. Geceye katılanlar, konser boyunca duygu dolu anlar yaşadı. İzleyenlerden tam not alan koro, konser sonrası uzun süre ayakta alkışlandı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Kornoşor, yaptığı konuşmada, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.’ Bizler, 11 Eylül’ü kutlarken herhangi bir hamaset için değil, o günlerin acısını paylaşmak ve unutmamak için kutluyoruz. Yurtta sulh, cihanda sulh düsturunu edinerek, barış içerisinde bir medeni toplum oluşturmak için mücadele ediyoruz” dedi.

Gecenin sonunda, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Kornoşor, tüm Osmangazi Türk Sanat Müziği Korosu üyeleri adına Şef Rüştü Şentürk’e çiçek takdim etti.