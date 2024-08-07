Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan 'Gündem Özel' programının bu haftaki konuğu Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın oldu. Başkan Aydın, Osmangazi'nin eğlence kültürüne sağlanacak katkılar hakkında detayları paylaştı.BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Aylin Tekir moderatörlüğünde, Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi ile Gazeteci Yazar Mesut Demir eşliğinde yayınlanan 'Gündem Özel' programına bu hafta Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın konuk oldu.

OSMANGAZİ, NİLÜFER GİBİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK MI?

Osmangazi ilçesine gençlere nefes aldıracak alanlar kazandırmayı istediklerini belirten Başkan Aydın, "Birkaç yer üzerinde çalışıyoruz. Bölgeye turist çekmek istediğinizde, bu sadece tarihle, kültürle, gezmekle olmuyor. Yöresel lezzetlerinizi sunacaksınız ama buraya gelen insan yemek, içmek, gezmek de istiyor. Bu istekleri de karşılamak gerekiyor. Bu durumla ilgili, buranın dokusunu bozmadan daha turistik alanlarda yapılacak projelerimiz var." dedi.

Yıldırım'da veya Osmangazi'de ikamet eden gençlerin eğlenme isteğini karşılamak için Nilüfer'e gittiğini ancak bu durumun beraberinde bazı problemler de getirebileceğini söyleyen Aydın, gençlerin kendi ilçelerine de bu şekilde cazibe merkezleri kazandırmanın yerinde olacağını düşündüğünü ifade etti.