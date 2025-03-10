İnegöl’de Ramazan ayında isimsiz kahramanlar ortaya çıkıyor. Mesudiye Mahallesinde faaliyet gösteren bir bakkaldaki veresiye defterindeki tüm borçlar isimsiz hayırsever tarafından ödenerek silindi.

ZİMEM DEFTERİ NEDİR?

Zimem Defteri; Bugünkü adıyla veresiye defteri, alınan bir malın satıcı tarafından not edilerek alıcının ileriye dönük borçlandırılmasını ifade ediyor. Osmanlı İmparatorluğunda varlıklı kişiler, içinde yazılı olan tüm borçları ödeyerek zimem defterlerini satın alırdı. Uygulamayı özel kılan noktalardan biri, "sağ elin verdiğini sol el görmeyecek" hadisine sadakatle, borçlu ile borcu ödeyen kişinin birbirlerini görmemeleri, bilmemeleri oluyor. Alan elin veren eli bilmediği, hayırda yarışmanın, yardımlaşmanın zarif usulü Zimem Defteri; bir dayanışma örneği olarak sürdürülüyor.