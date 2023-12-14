El emeği ve özenle işlenen tespihleriyle ünlü markalara meydan okuyan Bulut, yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip Osmanlı miskevi malzemelerini kullanarak benzersiz eserler ortaya çıkarıyor.

Katalin Hammaddesi ve Osmanlı Esintisi Çadır Düğmelerinden Üretilen Tespihlerin Modelleri Göz Alıyor!

Hammaddesi katalin olan çadır düğmelerinden üretilen tespihler, Osmanlı dönemine özgü detaylarla bezeli ve ısındığında kıpkırmızı bir renge bürünüyor. Türkiye'de nadir bulunan bu malzemenin İran ve Irak gibi bölgelerde antika tarzı olarak popüler olduğunu ifade eden Bulut, bölgedeki stokların tükenmiş olması nedeniyle fiyatların ustaya göre değiştiğini belirtiyor. En küçük tespihin fiyatı 10 bin lira seviyesinde başlıyor ve bu özel malzemenin, Katar ve Dubai gibi yerlere de satıldığını ekliyor. Tespih tutkunları ve koleksiyoncular, bu eşsiz malzemenin değerini iyi biliyor.