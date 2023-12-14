Kocaeli’nin İzmit ilçesinde husumetlisini kıraathanede tabancayla bacağından vuran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 3 Aralık günü Doğan Mahallesi Hasan Atakan Caddesi üzerindeki bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. ile husumetlisi G.A.’nın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle G.A., yanındaki tabancayı çıkartarak E.Ö.’ye ateş etti. Kurşunların bacağına isabet ettiği E.Ö. kanlar içerinde yere yığıldı. Saldırgan G.A. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralı E.Ö., bir araca bindirilerek İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde ve kıraathanede incelmelerde bulundu.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde, G.A. suç aleti tabancayla birlikte bugün yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.A.’nın adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.