Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otel kayıt işlemlerinde artış başladı. Bu durum sahte kimlikle kayıt yapma ve fotokopiyle alınan kimlik bilgileriyle sahte işlem gerçekleştirme konularını akıllara getiriyorİSTANBUL (İGFA) - TÜİK'in verilerine göre 2024'ün ilk çeyreğinde 8 milyonu aşkın yerli turist seyahate çıktı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 65 milyondan fazla geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı ise 6 oldu.

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı söz konusu dönemde yüzde 103 artarak 45 milyar lirayı geçti. Yaz döneminde seyahat ve işlem sayılarının artması turizm sektöründe, kayıt işlemlerinde sahtecilik riskini beraberinde getiriyor.

Elektronik kimlik kartlarıyla kayıt işlemi yapılırken sahteciliğin önüne geçilebileceğini söyleyen biOnay'ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, “Ülkemiz için çok önemli bir noktada yer alan turizm sektöründe sahte kimliklerle kayıt yapılması güvenlik açısından riskli bir durum teşkil ediyor. Bunun yanında vatandaşın kimlik bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi de büyük risklere yol açabilir. biOnay olarak, sahtecilik işlemlerinin önüne geçilmesini sağlayacak teknolojimiz var. Çipli kimlik kartı kullanımıyla parmak izi doğrulaması yapılarak olası sahteciliğin önüne geçmek mümkün. Dijitalleşmenin hayatın her alanında varlık gösterdiği günümüzde kimlik tespiti kanıtı artık fotokopi kağıdı değil, elektronik doğrulama olmalı” dedi.