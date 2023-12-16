Kimler mi bunlar? OTA yani online seyahat acenteleri ve aynı zamanda OTA hizmeti de veren değerlendirme siteleri. Bu mecraların talep ettiği komisyon bedellerini oteller adına geleneksel ve online marketing yapan, satış hizmeti ve rehberlik hizmeti veren yani kısaca büyük maliyetleri olan geleneksel tur operatörleri bile talep etmiyor.

OTA’larda sizleri şu tehlikeler bekliyor:

-Yüksek komisyon bedelleri,

-Görüntülendiğiniz sayfada rakip otellerin düşük fiyatları,

-Bağımlılık,

-Hareket kabiliyetsizliği, teknolojik fakirlik, know-how eksikliği.

Eğer yatırımlarınızı otel web sitenize yaparsanız başlangıç yatırımlarını çok kısa bir sürede amorti edersiniz. Web siteniz sizin kendi malınızdır, sadece kullanmış olduğunuz rezervasyon teknolojisine bir bedel ödersiniz. Bu bedel %2-3 komisyon, aylık fee gibi farklı maliyetlerde değişmektedir. Hatta büyük zincirler kendi rezervasyon modülünü yazdırıp departman oluşturarak komisyonsuz bir seçenek de elde edebiliyorlar.

Web sitenizde görsel ve sözel içerikler kullanın, kalitenizi düşük göstermeyecek yeterlilikte fotoğraf ve video içerikleriniz, tesisiz hedef kitlenizin beklentileri doğrultusunda yazılmış sözel içerikleriniz olsun. Arama motorlarının talep ettiği teknik yeterlilikleri ve misafirlerinizin tahmini arama kelimelerden oluşan bu içerikler sayesinde kolay bulunur, daha fazla görünür, çok tanınır olun. Böylelikle arama motorları reklamlarına da fazla para ödemek durumunda kalmazsınız. Online reklam bütçeleriniz düşer.

Şimdi mobil teknolojilerle uyumlu, seo yapısı güçlü, görselliği kuvvetli, kullanıcı dostu bir web sitesine sahipsiniz. O halde online reklam verebilirsiniz.

Web sitenizde bir ’’landing page’’ oluşturun, reklam kampanyası içerikleri ile landing page içerikleri uyumlu olmalıdır. Böylelikle reklam kalite puanınız yüksek, reklam maliyetleriniz düşük olur. Sosyal medyadan vereceğiniz linkler ve organik aramalar ile de web sitenize trafik çekebilirsiniz.

Call Center ile anlaşarak yüksek komisyonlar vereceğinize web sitenizden rezervasyonlar alın ve maliyetlerinizi düşürün. OTA’lar ya da DEĞERLENDİRME SİTELERİ’ni kullanmayın demiyorum. Stratejik olarak faydalanın ancak onların esiri olmayın.

Otellerde revenue management özetle bu, bir oda bile satmadan gelirleri yükseltmek. İçerisinde bulunduğumuz şu ‘’harika!’’ sezonda tam da ihtiyacımız olan şey. Web sitenize yatırım yapın, o sizin öz malınızdır ve güçlü web sitesi olan işletmeler kolay kolay boyun eğmezler.