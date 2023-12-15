Konaklama, çoğu zaman bir gezi planındaki en büyük masraflardan biridir. Bu nedenle, otel rezervasyonu yapanlar en iyi fiyatı aldıklarından emin olmak isterler. Çünkü rezervasyon yapmaya teşvik eden en önemli şeylerden biri özel bir fiyattır. Markalı bir ürün alıyorsanız, markaya özel tekliflere (örneğin, devlet ve askeri oranlar, bonus sadakat puanları, vb.) erişebilirsiniz. Bununla birlikte, yerel pazarda gerçekten öne çıkmak için, ayrıca yerelleştirilmiş özel tekliflere ihtiyacınız olacaktır. Bu sayede, websitenizde otelinize özel teklifler sunarak direkt rezervasyonlarınızı artırabilirsiniz.

Yerelleştirilmiş özel teklifler, websitenizin yaşattığı deneyime de katkıda bulunur. Bu tip teklifler online seyahat acentelerinin sunabileceği türde değildir. Çünkü onlar otelinizi, misafir kitlenizi veya şehirinizi sizden daha iyi bilmiyorlar. Bu yerel öğeler, otelinizin hikayesinin bir parçasıdır. Çevrenizdeki yerel aktivite ve olanaklara web sitenizde yer vererek web sitenizin içeriğini artırabilirsiniz. Bu öğelerle bağlantı kurmak isteyen misafirlerin de web sitenize ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede misafirlerinizde yerel öğelerle iletişim halinde olduğunuz intibası uyanır.

Değer Katın

Yerelleştirilmiş özel tekliflerin nasıl oluşturulacağına geçmeden önce, birşeyler netleştirelim: “Özel teklif demek sadece iyi fiyat anlamına gelmez”

Gerçek şu ki, her seyahat alışverişinde farklı bir ihtiyaç ve istek var. Fiyat her zaman rezervasyon kararlarında belirleyici faktör değildir. Seyahat edenlerin gerçekten istedikleri şey, özellikle bütçe ve orta ölçekli otellerin değeridir. “Değer” bir kişiye iskonto edilmiş bir oran gibi gelebilir. Örneğin, misafirleriniz vardıklarında ücretsiz bir içkiyi, daha hızlı Wi-Fi’yi, daha geç check-out’u gerçek bir “değer” olarak görebilir

Yerelleştirilmiş Özel Teklifler Nasıl Oluşturulur?

1.) Yerel Etkinlikler

Misafirleriniz için çevrenizde hangi aktivitelerin ve olanakların olduğunu araştırın ve onlar için özel teklifler hazırlayın. Bu etkinliklere katılmak için şehrinize gelen misafirler aynı zamanda konaklayacak otel de arayacaklardır. Bu yüzden web sitenizde bu etkinliklerle ilgili içerik bulundurmak bulunabilir olmanızı sağlayacaktır

2.) Yerel İş Ortaklıkları

Yerel işletmelerle işbirliği yapmak, yerelleştirilmiş özel teklifler geliştirmek için bir başka harika yöntem olabilir

Bazı turistik yerler önceden satın alınan giriş biletleri sunmakta olup, bunları özel bir paket oluşturmak için oda fiyatınızla birleştirebilirsiniz. Konuklar için özel olarak özel bir teklif geliştirmek için yerel bir restoran veya salon ile çalışmayı da düşünebilirsiniz. Daha iyisi, bu yerel işletmeleri otelinize getirmenin yollarını düşünün. Yorgun gezginleri çeken bir havaalanı oteli misiniz? Dinlendirici bir oda içi masaj yapmak için yerel bir masaj terapistiyle ortak olun. Yakınınızda bir kafe ya da restoranınız yok mu? Konuklarınıza lobide lezzetli beş çayı sunmak için yerel bir fırınla ​​ortak olun.

3.) Otel İçi Olanaklar

Restoran, spa veya otopark gibi kendi imkanlarınızın gücünü gözden kaçırmayın. Bu olanaklar normalde bir ücret alabilirken, daha fazla değer yaratmak için bunları kullanabilirsiniz. Büyük bir konferans merkezine yürüme mesafesinde mısınız? Konuklar için ücretsiz otopark hizmeti sunabilirsiniz. Oteliniz genç aileler mi tercih ediyor? Çocuklar için ücretsiz bir kahvaltı sunun.

Özel Tekliflerinizi Tanıtın

Özel teklifleriniz ne olursa olsun, bunları web sitenizde ve sosyal medya sayfalarında tanıttığınızdan emin olun. Fazla seyahat yapan insanlar bu içeriklerle muhakkak karşılaşacaktır. Otele ihtiyaçları olduğunda ise web sitenizi ziyaret edecektir. Sunduğunuz ve size özel olan bu yerel tekliflerin sadece sizde bulunduğunuz ve direkt rezervasyon yapan kişilere sunulduğunu açıkça belirtin

Otel web siteniz dijital mağazanızdır; insanlar mülkünüz hakkında daha fazla bilgi edinmek için ziyaret ederler. Otel web sitenizde yerel deneyimleri sunarak misafirlerinizin dikkatini çekin.