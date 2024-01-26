Gönüllü şef Dr. Aysel Gürel tarafından kurulan, otizmli çocukların annelerinden oluşan "Otizm Anneler Korosu" ilk konserini Bursa’da Uğur Mumcu Sahnesinde verdi. Türkiye’de bir ilk olan koro 27 anneden oluşuyor.

Otizmli bireylerden İzmir’de kurulmuş bir koro olduğunu ifade eden koro şefi Gürel, "Otizmli bireylerden koro var. Ancak annelerinden kurulmuş bir koro yok. Böyle bir koroyu ilk kez Bursa’da kurmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şarkı söylemenin insanları rehabilite ettiği bir gerçek. Bu koro ile sıkıntılı hayatları olan anneler, şarkı söyleyerek psikolojik olarak rahatlıyorlar. Beraberlerinde çocukları için de müzik rahatlatıcı bir etki oluşturuyor. Amacımız hem anne ve çocukların müzikle rehabilitasyonunu sağlamak, hem de toplumda otizm konusunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak. Umuyoruz ki örnek alınarak tüm şehirlerimizde böyle korolar kurulur" dedi.

Bu koronun kuruluşunun bir tesadüf eseri olduğunu ifade eden Gürel "Aynı zamanda Bursa Nilüfer Kadın Korosu’nun gönüllü şefliğini de yapıyorum. Geçtiğimiz yıllarda koro olarak otizmli çocuk ve anneleri için yılbaşı eğlencesi düzenlemiş, birlikte şarkılar söylemiştik. O gün bir annenin söylediği bir söz beni çok etkilemişti. O annenin keşke bizim de koromuz olabilseydi, biz de şarkılar söyleyebilseydik şeklindeki sözleri beni çok etkiledi. "Neden olmasın" diyerek çalışmalara başladık. Bu dilek gerçekleşti. İlk konserimizi dün akşam verdik" şeklinde konuştu.

Toplamda 22 şarkının seslendirildiği konserde ilk defa sahneye çıkan ve ilk kez şarkı söyleyen 13 annenin solo performansları büyük alkış aldı. Konser sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız ve Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Sibel Özer tarafından koro şefine plaket ve çiçek takdim edildi. STK başkan ve üyeleri, daire müdürleri, otizm derneklerinin de katılım sağladığı ve izleyenlerin güçlükle yer bulabildiği geniş katılımlı konserde koro büyük alkış aldı.

Konser sonunda koro şefinin daveti ile protokol katılımcıları, otizmli çocuklar ve aileleri sahneye davet edildi. Hep birlikte söylenen "Mavi Boncuk" şarkısındaki "Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç, herkes sevmeye ve sevilmeye muhtaç" sözleri ile otizmli çocukların özellikle sevgiye duydukları ihtiyaç vurgulandı.

Duygu dolu anların yaşandığı konser izleyenlerin coşku dolu alkışlarıyla son buldu.