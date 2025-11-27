Gram altın, sabah itibarıyla 5735 TL’den alış, 5813 TL’den satış seviyesinde işlem görüyor.
22 ayar bilezik altını ise 5243 TL alış, 5487 TL satış fiyatıyla listede yer aldı.
14 ayar altının satış fiyatı 4268 TL, alış fiyatı ise 3168 TL olarak kaydedildi.
Çeyrek altında 9396 TL alış, 9477 TL satış fiyatı bulunurken; eski çeyrek altın 9339 TL’den alınırken, 9425 TL’den satılıyor.
Yarım altın piyasada 18793 TL alış, 18955 TL satış seviyesinden işlem görüyor.
Tam altın ise sabah itibarıyla 37470 TL’den alıcı bulurken, satış fiyatı 37759 TL olarak yansıdı.
