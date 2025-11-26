Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekov, göreve atanmasının ardından ilk resmi ziyaretini Bursa’ya gerçekleştirdi. Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş’un ev sahipliğinde gerçekleşen yoğun temasların ardından, günün anlamlı etkinliği olarak Fahri Konsolos Bilal Tutuş adına kurulan Hatıra Ormanı için fidan dikimi yapıldı. Etkinliğe Bursa’da yaşayan Kırgız vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Başkonsolos Toktobekov: "Görüşmelerimiz verimli ve olumlu geçti"

Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekov ve Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) başta olmak üzere şehir protokolünü ziyaret etti. Başkonsolos Toktobekov, Bursa temaslarını değerlendirirken protokolün gösterdiği ilgi ve iş birliğinden memnuniyet duyduklarını belirtti: "Bursa’da son derece sıcak bir misafirperverlik gördük. Görüştüğümüz tüm konular beklediğimiz gibi çok güzel ve yapıcı geçti. Ekonomik hacmimizi nasıl artırabileceğimizi, kültürel, sportif ve sağlık alanlarında iki ülke ilişkilerini nasıl ileriye taşıyabileceğimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. Fidan dikimi etkinliğimizi de iki ülkenin dostluğunun ve yarınlara güçlü bir şekilde yürümesinin sembolü olarak görüyorum."

Bursa Fahri Konsolosu Tutuş: "İlişkilerimizi daha ileriye taşımakta kararlıyız"

Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş, gün boyunca süren resmi temasların iki ülke ilişkileri açısından stratejik bir önem taşıdığına dikkat çekti. Tutuş, yeni Başkonsolos’un ilk ziyareti olması sebebiyle şehir protokolünün ziyaret edildiğini hatırlatarak şöyle konuştu: "Bursa’nın Kırgızistan’la uzun yıllardan beri köklü ve doğal bir ilişkisi var. Bu ziyarette amacımız, ilişkilerimizi sadece diplomatik zeminde değil, iş dünyası nezdinde de güçlendirmekti. Yaptığımız görüşmelerle ihtiyaç analizlerimizi ortaya koyduk; ekonomik hacmin artırılması, iki ülke iş insanlarının bir araya geleceği B2B programları ve zirve planlamaları üzerinde yoğunlaştık."

Tutuş ayrıca, yaklaşan seçimler konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, "30 Kasım’da Kırgızistan’da gerçekleştirilecek seçimler için Bursa Fahri Konsolosluğumuzda da bir sandık kuracağız. Sandığın güvenliği ve sürecin sağlıklı yürütülmesi adına Valiliğimiz, Emniyet birimlerimiz ve yerel yönetimlerimizle gerekli görüşmeleri tamamladık. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Hatıra ormanı’ iki ülkenin ebedi dostluğunun köklü bir sembolü oldu

Ziyaret programının en anlamlı anı, Fahri Konsolos Tutuş adına oluşturulan Hatıra Ormanı için düzenlenen fidan dikim töreni oldu. Bursa’da yaşayan Kırgız vatandaşların yoğun katılımıyla renklenen etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparovadına birer fidan dikildi. Bilal Tutuş, fidan dikiminin sadece bir çevre etkinliği olmadığını vurgulayarak, "Bu fidanlar aynı zamanda Kırgızistan ile aramızda olan bağın ve bağlılığın köklü bir simgesi olarak ektiğimiz fidanlardır. Ebedi ve köklü olan tarihimiz ve birlikteliğimiz, her fidanla beraber kök salıp büyüsün, dallansın budaklansın; ilişkilerimiz her geçen gün artsın, sağlam bir zemine otursun ve meyveye dönsün istiyoruz." dedi.

Başkonsolos Toktobekov da fidan dikiminin anlamına dikkat çekerek, "Bu fidanların yıllar içinde büyüyüp güçlenmesi, iki ülke dostluğunun da aynı şekilde derinleşeceğinin bir göstergesidir. Bugün burada dikilen her fidan, geleceğimize bırakılmış ortak bir mirastır." ifadelerini kullandı.