Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu kapsamında uygulanan yeniden değerleme oranının; ilgili yılın ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksi baz alınarak hesaplanan ortalama artış oranı olduğu ifade edildi. Ayrıca bu oranın, her yıl Bakanlık tarafından Resmi Gazete’de ilan edilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Yapılan düzenlemelerin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

Öne çıkan yeni tutarlar şöyle:

* Yemek kartı istisnası

2025: 240 TL + KDV

2026’da 301,17 TL (KDV hariç)

* Ulaşım gideri istisnası

2025: 126 TL

2026’da 158,11 TL

* Kira geliri istisnası

2025: 47.000 TL

2026’da 58.980 TL olması bekleniyor.

* Temettü ve kira gelirlerinde beyan sınırı

330.000 TL - 414.117 TL

* 5 yıl dolmadan satılan gayrimenkulde kazanç istisnası

120.000 TL - 150.588 TL

* Fatura ve amortisman sınırı

9.900 TL - 12.423 TL

* Binek otomobil giderleri

Kiralama üst sınırı: 37.000 TL - 46.431 TL

Satın alma gider kabulü üst limiti: 990.000 TL - 1.242.351 TL

* IMEI kayıt ücreti

45.614 TL - 57.241 TL

* Yurt dışı çıkış harcı

1.000 TL - 1.255 TL

* Silah ruhsat ücretleri

Silah bulundurma ruhsatı: 50.565 TL - 63.454 TL

Silah taşıma ruhsatı: 158.000 TL - 198.517 TL