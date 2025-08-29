Balıkesir’de otluk alanda çıkan ot yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Balıkesir Karesi İlçesi 2. Sakarya Mahallesi Çevreyolu Caddesi mevkiinde otluk alanda yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına, Balıkesir İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.