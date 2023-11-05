Türkiye'deki otomobil pazarında son dönemde, sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında önemli bir gerileme yaşanırken, Bursa'daki açık oto pazarı hareketlendi. Birçok kişi, bu fırsatı kaçırmamak adına bütçelerine uygun araçlar aramaya başladı. Aynı zamanda, satıcılar da fiyatların yılbaşından itibaren tekrar yükselmesini bekliyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan 6 ay 6 bin kilometre yasağı gibi önlemler, noterlerde üçten fazla araç satanların işlemlerinin geri döndürülmesi ve bayilerin yıl sonu kampanyaları, otomobil fiyatlarında yüzde 25'lik bir düşüşe neden oldu. Bu fiyat düşüşleri, ikinci el araçlara da yansıdı. İkinci el araçlarının fiyatlarının düşmesini fırsat olarak görenler, hafta sonu kurulan açık oto pazarına akın etti. Kimi araç sahipleri, fiyatların daha fazla düşmeyeceğini düşündükleri için araçlarını satmaya çalıştı, diğer taraftan ise alıcılar, cebine uygun araçları bulmak için çaba harcadı.

Oto pazarında yaşanan yoğunlukla birlikte, satıcılar şu an için birçok kişinin fiyat sorduğunu ancak henüz alım yapmadığını ifade etti. Ancak, düşen fiyatların yılbaşı itibariyle tekrar artışa geçeceğine inanıyorlar. Ayrıca, bu dönemdeki fiyatların, araç sahibi olmak isteyenler için bir alım fırsatı olduğunu vurguladılar.