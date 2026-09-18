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Operasyon kapsamında gözaltı kararının yanı sıra arama ve biyolojik inceleme istenen isimler Savcılık tarafından açıklandı. Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Hasan Şaş, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Melis İşiten, Yeliz Yeşilmen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezen Çakır, Sayat Zurnacı hakkında gözaltı kararı verildi.

Çalışmalar kapsamında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Şarkıcı Sefo dahil 18 ünlü isme gözaltı kararı verildi. 18 ismin ikametlerinde arama yapılacağı ve biyolojik inceleme alınacağı öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu başlatıldığı, verilen talimatlar doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltı ve aramaların başladığı öğrenildi.

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