Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6 bin 776,62 TL’den alınırken 6 bin 857,27 TL’den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 196,15 TL, satış fiyatı ise 6 bin 413,42 TL olarak kaydedildi.

14 ayar altın 3 bin 724,25 TL’den alınırken 4 bin 948,64 TL’den satışa sunuluyor. Çeyrek altının alış fiyatı 11 bin 89 TL, satış fiyatı 11 bin 188 TL olurken, eski çeyrek altın 10 bin 881 TL’den alınıp 10 bin 990 TL’den satılıyor.

Yarım altın 22 bin 184 TL’den alınırken 22 bin 370 TL’den satılıyor. Tam altının alış fiyatı ise 44 bin 272 TL, satış fiyatı 44 bin 595 TL olarak görülüyor.