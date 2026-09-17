Türkiye-İtalya mücadelesinin 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacağı açıklanırken, karşılaşmanın Bursa’da yapılacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya maçını takip edecek

Konuşulan iddialara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye-İtalya karşılaşması dolayısıyla kente gelmesi bekleniyor. Programın kesinleşmesi halinde Erdoğan’ın, yapımı tamamlanan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi başta olmak üzere bazı yatırımların açılış törenlerine katılabileceği belirtiliyor.