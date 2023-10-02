Anadolu TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken kazaya karışan otobüsün içerisindeki yolcular ise valizleriyle yolda kaldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Anadolu TEM Otoyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon önünde seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kamyonun arkasından gelen ve içerisinde yolcu olan otobüs ise kamyonete çarptı. Kaza nedeniyle kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı kamyon sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarttı. Sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcular ise valizleriyle yol kenarında başka bir otobüse binmek için bekledi. Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.