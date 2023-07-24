Bir otobüste, kadın yolcu ile şoför arasında köpekle binemezsin tartışması çıktı. Yaşanan olay kameralara yansırken öfkeden deliye dönen kadın, köpeğiyle birlikte otobüsten indiği sırada kendisini görüntüleyen şoföre saldırdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Aybike Çağlar, American Staff türü köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkarttı. Bir süre sonra Çağlar, sıcak hava nedeniyle köpeğinin patilerinin yanmaması için evine İETT’ye bağlı özel halk otobüsüyle dönmek istedi. O esnada Gültepe-Şişli hattında çalışan otobüs şoförü C.G. otobüse binmek isteyen Aybike Çağlar’a iddiaya göre köpekle binemeyeceğini söyledi.

Otobüse alınmayınca şoföre saldırdı

Bunun üzerine şoför ile kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmada köpeğinin ağızlığının olduğunu ve köpeğin herhangi bir engelinin olmadığını söyleyen kadın, şoförü bir türlü ikna edemedi. Şoför ise köpekle binebilmesi için İETT Hareket Amirliğinden izin alması gerektiğini söyledi. Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan Çağlar, kendisini görüntüleyen şoföre saldırdı. Ardından da kadın, köpeğiyle birlikte otobüsten indirildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.