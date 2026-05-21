İstanbul Medeniyet Üniversitesi öncülüğünde kurulan ve yapımı tamamlanan 'Medeniyet Teknopark Üsküdar Yerleşkesi', Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımlıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmete alındı. Açılışı yapılan merkezde, fintek, yapay zeka, siber güvenlik ve büyük veri gibi alanlarda faaliyet gösteren girişimcilerin tek çatı altında buluşturulması hedefleniyor.

'İnsansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz'

Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Küresel dengelerin dijital yetkinliklerle yeniden kurulduğu, teknolojinin artık yalnızca bir tercih değil; rekabet gücü, kalkınma kapasitesi ve stratejik bağımsızlık meselesi haline geldiği bir eşikteyiz. Bu süreçte firmalar, rekabet güçlerini artırmak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için teknolojiye daha fazla yatırım yapmak zorunda. Ülkeler, kalkınmalarını hızlandırmak ve milli egemenliklerini tahkim etmek amacıyla teknoloji üretme kapasitelerini geliştirmekte. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda, ülkemizde yüksek teknolojiyi geliştiren, üreten ve dünya pazarlarına sunan güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon altyapısı inşa ettik. Hayata geçirdiğimiz bu güçlü altyapı Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizin somut projelere dönüşmesine imkan sağlayan stratejik bir zemin oluşturdu. Bundan 23 yıl öncesine kadar temel savunma ihtiyaçlarımızın önemli bir bölümünü yurt dışından karşılayan bir ülkeydik. Savunma ürünlerimizin tedarikinde büyük ölçüde dışa bağımlı bir yapı söz konusuydu. Bugün ise, kendi insansız hava araçlarını, mühimmatını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. İnsansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz. Teknoloji geliştirme ve üretiminde yakaladığımız bu ivmeyi farklı sektörlere taşıyarak; üniversitelerimiz ile sanayimiz arasındaki iş birliğini daha da kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı'nda 'teknolojide tam bağımsız Türkiye' hedefimizi adım adım gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız' dedi.

'Gençlerimizin yenilikçi fikirlerini somut projelere dönüştürecek programları hayata geçiriyoruz'

Türkiye'nin otomobili Togg'la, savunma sanayiinde kazanılan teknoloji geliştirme kabiliyetini sivil alanlara taşıma iradesinin güçlü örneklerinden birini ortaya koyduklarını söyleyen Kacır, şöyle konuştu:

'Togg yalnızca bir otomobil projesi değil; Türkiye'nin teknoloji üretme iddiasını temsil eden stratejik bir adımdır. Bugün hedefimiz, bu iddiayı mobiliteden yapay zekaya, uzay teknolojilerinden biyoteknolojiye, enerji teknolojilerinden dijital dönüşüme kritik alanların tamamına yaymak, yüksek katma değerli üretim gücümüzü her sektörde daha ileriye taşımaktır. Teknoloji girişimciliğini; bu vizyonu hayata geçirecek itici güç olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizde teknoloji girişimlerinin doğmasını ve büyümesini mümkün kılacak zemini çok boyutlu hamlelerimizle inşa ettik. Hayata geçirdiğimiz fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla; 5,8 milyar liralık kamu kaynağını, doğrudan girişimlerimize yönlendirdik. Sağladığımız bu desteklerin ortaya çıkardığı çarpan etkisiyle, 130 milyar liralık özel sektör yatırımını harekete geçirdik. Erken aşama girişimlerine finansman sağlayan BiGG Programıyla 2 bin 600'den fazla teknoloji odaklı iş fikrinin girişime dönüşmesini sağladık. Kuşkusuz, girişim ekosistemi mimarimizin en önemli unsurunu insan kıymetimiz. Zira, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin hikayelerine baktığımızda da bu gerçeği açıkça görüyoruz. Büyük dönüşümler çoğu zaman genç zihinlerin cesur sorularıyla, yenilikçi denemeleriyle ve sınırları zorlayan girişimleriyle başlıyor. Nüfusunun ortanca yaşı 35 olan bir ülke olarak, Avrupa'nın birçok ülkesinden 10-15 yaş daha genç; teknolojiye hızla uyum sağlayan, öğrenme kabiliyeti yüksek ve girişim ruhu güçlü bir insan kaynağına sahibiz. Her yıl bir milyona yakın gencimiz üniversitelerimizden mezun olarak, yetenek havuzumuza katılıyor. Gençlerimizin teknolojiye yalnızca kullanıcı olarak değil; tasarlayan, geliştiren ve üreten bireyler olarak katılmasını önemsiyoruz. Bu anlayışla, erken yaşlardan itibaren bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştıracak, gençlerimizin yenilikçi fikirlerini somut projelere dönüştürecek programları hayata geçiriyoruz.'

'TEKNOFEST'le milyonlarca gencimizin teknolojiye ilgisini, üretme heyecanını ve girişimcilik cesaretini büyütüyoruz'

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Sektör Kampüste, Milli Teknoloji Uzmanlık Programı gibi uygulamalarla gençlerin geleceğin yetkinlikleriyle buluştuğunu aktaran Bakan Kacır şunları söyledi:

'TEKNOFEST'le milyonlarca gencimizin teknolojiye ilgisini, üretme heyecanını ve girişimcilik cesaretini büyütüyoruz. Teknoloji geliştirme sürecini toplumun tüm katmanlarına yayan ve girişimcilerin her aşamadaki ihtiyaçlarını gözeten destek yapısıyla Türkiye, teknoloji girişimleri için filizlenme, büyüme ve küresel düzeyde ölçeklenme süreçlerinde en doğru adres olarak öne çıkıyor. Bugün oyundan e-ticarete, yapay zekadan finans teknolojilerine uzanan geniş bir yelpazedeki girişimlerimiz; yenilikçi ürünleri, güçlü ekipleri ve vizyonlarıyla başarılara imza atıyor. Küresel arenada bayrağımızı dalgalandıran 8 unicorn'umuz, bizim tabirimizle 8 Turcorn'umuz var. Ülkemizin sahip olduğu muazzam potansiyel ve gençlerimizin bitmek bilmeyen enerjisini dikkate aldığımızda, bu kazanımlar Allah'ın izniyle çok daha büyük başarıların müjdecisidir. Bizler, 2030 yılına kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve teknoloji girişimlerimizin 100 milyar dolar değerlemeye aşmasını hedefliyoruz. Ayrıca girişimcilik ekosistemimizi dünyanın en güçlü 10 ekosistemi arasına taşıyacak, İstanbul'umuzu da teknoloji yatırımları ve yenilikçi girişimler için dünyanın önde gelen 20 şehrinden biri haline getireceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için son dönemde girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştıran, küresel pazarlara açılmasını hızlandıran ve Türkiye'yi teknoloji girişimleri için cazip bir merkez haline getiren önemli adımlar attık. Ölçeklenme kapasitesi yüksek, yenilikçi teknolojiler geliştiren ve uluslararası pazarlarda büyüme iddiası taşıyan girişimlerimizin ihtiyaçlarına yanıt veren 'Turcorn 100' Programını hayata geçirdik. Türkiye'yi teknoloji girişimleri ve nitelikli teknoloji profesyonelleri için küresel ölçekte daha cazip bir merkez haline getirmek amacıyla Türkiye Tech Visa Programı'nı devreye aldık. Bugüne dek 5 binden fazla teknoloji profesyonelinin ülkemize gelmesini sağladık. 'Terminal İstanbul' projesiyle, Atatürk Havalimanı'nın terminal binalarını dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz.'

'Teknoloji girişimlerimizin kuruluş ve yönetim süreçlerini hızlandıracak dijital şirket uygulamasını hayata geçiriyoruz'

Bakan Kacır, 'Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz ay, Türkiye'yi küresel yatırımlar ve teknoloji girişimleri için merkez ülke kılma hedefiyle atacağımız yeni ve tarihi nitelikte adımları kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda, teknoloji girişimlerimizin kuruluş ve yönetim süreçlerini hızlandıracak dijital şirket uygulamasını hayata geçiriyoruz. Sanal ofis hizmeti ile kuluçka aşamasındaki girişimcilerimizin üzerindeki mali yükleri hafifleterek, girişimcilik ekosisteminin tabana yayılmasını sağlıyoruz. Kuşkusuz, bir fikrin ticari bir başarıya, yerel bir girişimin küresel bir markaya dönüşebilmesi için finansal kaynaklara erişim olmazsa olmaz. Türkiye'den daha fazla Turcorn çıkarmak ve girişimlerimizi küresel rekabette daha güçlü bir konuma taşımak için geçtiğimiz haftalarda, girişim sermayesi mekanizmalarını güçlendirmek üzere 300 milyon dolarlık kaynağı devreye alacağımızı ilan ettik. sağladığımız kaynak 750 milyon dolardan fazla bir likiditeyi girişim sermayesi ekosistemine kazandıracak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da fikri olanın önünü açmayı, yenilikçi teknolojiler geliştiren girişimcilerimizin ölçeklenme ve küreselleşme süreçlerini desteklemeyi sürdüreceğiz. Akademide üretilen bilginin sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşmasını, araştırma çıktılarının ticarileşmesini ve üniversitelerimizin bilimsel kapasitesinin yüksek katma değerli üretime dönüşmesini sağlayan iş birliklerini daha da güçlendireceğiz. Teknoparklarımız, bu anlayışın sahadaki en güçlü karşılıklarından biridir. Bakınız, 2002'de ülkemizde teknopark sayısı yalnızca 2'ydi; teknoparklarımızda faaliyet gösteren firma sayısı ise 56'ydı. Bugün 114 teknoparkımız yazılımdan yapay zekaya, savunma teknolojilerinden biyoteknolojiye, mobiliteden enerji teknolojilerine uzanan geniş bir alanda yüksek katma değerli projeler geliştiren 13 binden fazla firmaya ev sahipliği yapıyor' dedi.

'İnanıyorum ki Medeniyet Teknopark Üsküdar Yerleşkesi; İstanbul'un girişimcilik dünyasını yeni bir ivme kazandıracak'

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin genç, dinamik ve yenilikçi yapısıyla kısa sürede bilim dünyasının parlayan yıldızlarından biri haline geldiğine dikkat çeken Bakan Kacır, ' Sadece bilgi üreten değil, ürettiği bilgiyi toplumun ve sanayinin faydasına sunan 'yeni nesil üniversite' vizyonunu başarıyla temsil eden güzide kurumumuz, teknoloji geliştirme iddiamızı bugün bir adım daha ileriye taşıyor. 2020'de faaliyete geçen ve bünyesinde 120'yi aşkın firmanın çalışmalarını sürdürdüğü Teknopark'ın Tuzla Yerleşkesi, kısa sürede Milli Teknoloji Hamlemizin örnek projelerinin hayata geçirildiği bir Ar-Ge ve girişimcilik merkezi haline geldi. Bugün de Üniversitemizin hemen yanı başında teknoparkın Üsküdar yerleşkesinin açılışındayız. Teknoparkımızda 11 bin 400 metrekare kapalı alana sahip yeni bina ile girişimcilerimize modern bir çalışma ortamı sunuyoruz. Burada genç girişimcilerimiz; üniversitemizin akademik birikiminden, araştırma altyapısından ve nitelikli insan kaynağından daha güçlü şekilde faydalanacak. Yerleşke bünyesindeki GO Girişim Ofisi de kuluçka ve kuluçka öncesi aşamadaki girişimlere, mentorluktan yatırımcı buluşmalarına, hızlandırma programlarından prototipleme ve test imkanlarına uzanan bütüncül destekler sağlayacak. İnanıyorum ki Medeniyet Teknopark Üsküdar Yerleşkesi; İstanbul'un girişimcilik dünyasını yeni bir ivme kazandıracak, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek ve Türkiye'mizin teknoloji üretme kapasitesine değerli katkılar sunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ülkemizin nitelikli insan kaynağını büyüten, yetkinliğini derinleştiren ve potansiyelini açığa çıkaran politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz' değerlendirmesinde bulundu.

Açılış töreni, Reis-ül Kurra Mustafa Demirkan'ın yaptığı duanın ardından kurdele kesimiyle sona erdi.