Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sürücüsünün hakimiyetinde bulunan otomobil, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Sürücü yaralanırken araç ise hurdaya döndü.

Kaza, Körfez ilçesi İlimtepe yolu Kurudere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün hakimiyetinde bulunan 07 MYD 84 plakalı otomobil, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Araç kaza sebebiyle hurdaya dönerken, sürücü kendi imkanları ile otomobilden çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.