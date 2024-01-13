Kocaeli D-100 karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplantı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi D-100 karayolu Ankara istikameti yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin P. idaresindeki 34 JV 3072 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Feci kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan sürücü Tahsin P. ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü de ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın şiddetiyle aracın parçalandığı ve ezildiği görüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.