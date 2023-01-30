Mesudiye mahallesinde meydana gelen kazada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, dere yatağına düştü; sürücüsü ve arkadaşı yaralandı.

Kaza, Mesudiye Mahallesi ile Yeni Mahalle arasındaki yolda meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan sürücü Sema O.(27) yönetimindeki 06 HD 3275plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Bedre deresine yuvarlandı. Dere içerisinde yan yatan araçtaki kadın sürücü ve arkadaşı Özlem K.(38), vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralı kadınlar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.