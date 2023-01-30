Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 1.8 milyon öğrencinin yararlandığı ücretsiz yemek uygulamasından, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 5 milyon öğrenci faydalanacak.

İkinci dönemin başlangıç günü olan 6 Şubat 2023 tarihinde, öncelikli olarak okul öncesi eğitime devam eden tüm öğrenciler olmak üzere kademeli olarak 5 milyon öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek verilmeye başlanacak.

Bakan Yardımcısı Şensoy, 6 Şubat 2023 günü okul öncesinde tüm çocuklara beslenme verilmesi konusunda hazırlıkların Bakanlık, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul müdürlüklerince tamamlandığını, ücretsiz beslenme programının sorunsuz bir şekilde uygulanacağını belirtti.

2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. döneminden itibaren

İnegöl'de ise 4674 okul öncesi öğrencisine ücretsiz yemek hizmeti verileceği öğrenildi.