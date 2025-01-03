Alınan bilgilere göre; Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolunda seyir halindeki 41 AGR 332 plakalı otomobil sürücüsü Emre Ş., Bayırköy Beldesine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kum yığıntısına çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında araç sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Zehra Ç. ve Aslı N. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: iha