Edirne’nin Büyükdöllük köyünde seyir halinde olan M.Ş.I. yönetimindeki 22 DA 072 plakalı otomobil, yol kenarındaki müstakil evin duvarına çarpıp içeri girdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve arkadaşı, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sedyeye taşındı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ölümden döndüler

Otomobilin çarpması sonucu duvarı yıkılan ev adeta savaş alanına dönerken, o esnada odun almak için bahçeye çıkan ev sahipleri ise ölümden kıl payı kurtuldu. Evlerinin hasar görmesiyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen ev sahipleri, tek tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu ifade etti.