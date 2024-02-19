Otomobil ile Bursa’ya gidip gelmenin maliyeti benzin ve dizel kullanan araç ve aracın teknik özelliklerine göre 300-400 arasında değişiyor. Bizler sizler için, İnegöl-Bursa Kent meydanı, İnegöl-Uludağ Üniversitesi, İnegöl-Şehir Hastanesi ve İnegöl-İstanbul arası gidiş-geliş tahmini yakıt masraflarını hesapladık. İşte çıkan rakamlar…

KENT MEYDANINA GİTMENİN MALİYETİ

Fiat Egea 1.3 Multijet marka bir araç 100 kilometre de ortalama 5 litre dizel yakıt tüketiyor. İnegöl Belediye meydanından, Bursa Kent Meydanına gidip gelmek isten bir kişi, 100 kilometre yol gidiyor. Mevcut yakıt fiyatlarıyla hesaplanırsa, 225 ila 250 lira arasında minimum yakıt parası ödemek zorunda kalıyor. Fiat Egea 1.4 benzinli araç ise 100 kilometrede 7 litre benzin tüketiyor. Litresi 42 liradan hesaplanırsa, 100 kilometrede 300 ila 350 lira arasında yakıt parası ödemek zorunda kalınıyor.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Aynı araçlarla Uludağ Üniversitesine gitmek istersek, İnegöl şehir merkezi ile Uludağ Üniversitesi arasındaki mesafe ise gidiş-geliş olarak 154 kilometre tutuyor. Dizel, Fiat Egea 1.3 Multijet marka araçta ortalama 330 ila 350 lira arasında minimum yakıt parası ödemek zorunda kalıyor. Fiat Egea 1.4 benzinli araçla ise 420 ila 450 lira arasında yakıt parası ödemek zorunda kalınıyor.

ŞEHİR HASTANESİ

Aynı araçlarla Bursa Şehir Hastanesine gitmek istersek, İnegöl şehir merkezi ile Bursa Şehir Hastanesi arasındaki mesafe ise gidiş-geliş olarak 132 kilometre tutuyor. Dizel, Fiat Egea 1.3 Multijet marka araçta ortalama 275 ila 310 lira arasında minimum yakıt parası ödemek zorunda kalıyor. Fiat Egea 1.4 benzinli araçla ise 350 ila 400 lira arasında yakıt parası ödemek zorunda kalınıyor.

İSTANBUL

Aynı araçlarla İstanbul’da Kadıköy’e gitmek istersek, İnegöl şehir merkezi ile Kadıköy arasındaki mesafe ise gidiş-geliş olarak 364 kilometre tutuyor. Dizel, Fiat Egea 1.3 Multijet marka araçta ortalama 780 ila 850 lira arasında sadece minimum yakıt parası ödemek zorunda kalıyor. Bu ücrete köprü ve ücretli yollar dahil değil. Fiat Egea 1.4 benzinli araçla ise 1000 ila 1100 lira arasında yakıt parası ödemek zorunda kalınıyor. Bu ücretlere ek olarak otoban ücreti ve köprü ücreti ödenmek zorunda.