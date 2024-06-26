Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektörüne dair kritik bir karar aldı. Buna göre, 7 Temmuz'da yürürlüğe girmesi beklenen Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi 31 Ağustos'a ertelendi. Bu değişiklikle birlikte, stoklarda bulunan veya önümüzdeki iki ay içinde ithal edilecek araçlar, mevcut yönetmelik kurallarıyla satışa sunulabilecek. Yönetmelikle ilgili düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşti.

Bu yeni düzenlemeye göre, Avrupa Mutabakatı çerçevesinde yürürlüğe girecek olan Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e kadar uzatıldı.

Erteleme kararı sayesinde, halen stoklarda bekleyen ve önümüzdeki iki ay boyunca ithal edilecek araçların, mevcut güvenlik yönetmeliği çerçevesinde satışı mümkün olacak.

Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak uygulamaya konulacak bu Genel Güvenlik Yönetmeliği, yeni araçlarda belirli güvenlik ve teknoloji özelliklerinin zorunlu hale gelmesini öngörüyor.

Daha önce isteğe bağlı olarak sunulan acil durum frenleme asistanı, sürücü yorgunluk algılama sistemi, kaza veri kaydedicisi, ani fren sırasında devreye giren flaşörler, hız sabitleme sistemi, şerit takip asistanı, geri görüş kamerası ve park sensörleri gibi güvenlik donanımları, artık yeni araçlarda standart olarak bulunacak.

Belirtilen bu güvenlik özelliklerine sahip olmayan yeni araçların satışına izin verilmeyecek.